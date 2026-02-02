Sant’Antonio Abate e Gragnano controlli sui giovani | tre denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri hanno messo in campo un’operazione a tappeto tra Sant’Antonio Abate e Gragnano. Durante i controlli, hanno denunciato tre giovani trovati in possesso di armi e coltelli, e uno di loro guidava senza patente. Le forze dell’ordine continuano a stringere sul territorio per garantire la sicurezza.

Operazione a tappeto dei militari tra Sant’Antonio Abate e Gragnano: armi, guida senza patente e coltello a serramanic o. Controlli serrati tra Sant’Antonio Abate e Gragnano per i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati nelle verifiche su strada per contrastare comportamenti pericolosi e l’uso improprio di armi. 18enne fermato senza patente e con una pistola scacciacani modificata. Un 18enne dovrà rispondere di guida senza patente e possesso illegale di arma. Quando i Carabinieri lo hanno fermato alla guida di una Fiat 500X, il giovane ha dichiarato di non aver mai conseguito la patente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

