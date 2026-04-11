Una rissa tra più persone si è svolta nel pomeriggio nel Comune di Induno Olona, in provincia di Varese. Durante l'episodio, un uomo di 30 anni ha subito ferite fatali e ha perso la vita. Nel corso degli scontri, anche un uomo e suo figlio sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini.

Sangue per le strade di Induno Olona, nel Varesotto. A seguito di una violenta rissa, un uomo ha perso la vita a causa delle ferite riportate, mentre un padre è finito in ospedale insieme a suo figlio, entrambi in gravi condizioni. Questo il bilancio di una notte di violenza. Stando a quanto riferito fino ad ora, intorno all'una di notte sarebbe scoppiata una violenta rissa. Per ragioni ancora da accertare, ci sarebbe stato un terribile scontro in strada, poi degenerato. I partecipanti alla rissa si sono armati, alcuni con coltelli, altri con oggetti contundenti. Da quel momento la situazione è rapidamente precipitata. La dinamica. La vittima, un 30enne italiano, ha ricevuto diverse coltellate, di cui alcune al busto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Orrore nel Varesotto, rissa sfocia in omicidio: morto un 30enne, feriti padre e figlio

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