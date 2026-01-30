Novara litigano davanti al cimitero per mendicare | decreto di espulsione per un uomo

Questa mattina a Novara due uomini si sono affrontati davanti al cimitero, litigando per il posto migliore per chiedere l’elemosina. La polizia locale è intervenuta sul posto e ha notificato a uno dei due un decreto di espulsione. Il sindaco Alessandro Canelli ha condiviso l’accaduto sui social, spiegando che la polizia ha gestito la situazione.

Litigano per il posto migliore per mendicare e uno dei due riceve decreto di espulsione. Intervento della polizia locale di Novara in città, come ha raccontato sui canali social il sindaco Alessandro Canelli. Durante il controllo è emerso che entrambi fossero privi del documento di identità e che uno dei due fosse anche illegalmente sul territorio nazionale. Immediata l'emissione del decreto di espulsione da parte del prefetto e dell'ordine di traduzione del questore presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia, dove è stato trasferito in attesa del rimpatrio stesso. Due uomini che litigano violentemente per accaparrarsi il posto migliore per mendicare. Succede al Cimitero municipale: i due non passano inosservati e qualche cittadino allerta la Polizia Locale. Gli agenti si precipitano sul posto e riescono a placare il litigio.

