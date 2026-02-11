Ancora controlli nella zona di Veronetta | un uomo arrestato e uno accompagnato al Cpr per il rimpatrio

Questa mattina, nella zona di Veronetta, la polizia ha effettuato un nuovo giro di controlli. Durante l’operazione, un uomo è stato arrestato e un altro accompagnato al Cpr per il rimpatrio. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel quartiere dopo le numerose segnalazioni di attività sospette. La presenza delle forze dell’ordine è stata massiccia, e sono stati identificati diversi soggetti. La situazione sembra sotto controllo, ma le autorità promettono di mantenere alta l’attenzione.

È scattato nel pomeriggio di lunedì, il controllo straordinario del territorio da parte della polizia di Stato di Verona nel quartiere di Veronetta, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nelle aree maggiormente interessate da segnalazioni di attività illecite. L’epicentro dell’attività ha.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Veronetta Controlli Caos in un negozio, clandestino fermato e accompagnato al CPR Ieri mattina, a Modena, è scoppiato un caos in un negozio durante un intervento della Polizia di Stato. Giovane fermato a Frosinone per furti, spaccio e pericolosità sociale verrà accompagnato al CPR ed espulso La Polizia di Stato ha fermato un giovane nigeriano a Frosinone con l’accusa di furti, spaccio e pericolosità sociale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Veronetta Controlli Argomenti discussi: Proseguono i controlli notturni del fine settimana: fermati 140 veicoli, dieci le sanzioni. Anche per guida in stato d'ebbrezza; Olimpiadi, i residenti nella zona rossa: E' come essere in prigione tra controlli e consigli di tenere le finestre chiuse. Il Comune: Si lavora per minimizzare i disagi; Zona rossa, il primo giorno: raffica di controlli nel centro blindato; Notte di controlli della polizia locale: multe e mezzi senza assicurazione sequestrati. Ancora controlli nella zona di Veronetta: un uomo arrestato e uno accompagnato al Cpr per il rimpatrioIl servizio straordinario, che ha visto operare reparti della polizia di Stato e della guardia di finanza, si è svolto lunedì e ha riguardato, in particolare, le zone di Porta Vescovo, piazza Santa To ... veronasera.it Proseguono i controlli notturni del fine settimana: fermati 140 veicoli, dieci le sanzioni. Anche per guida in stato d’ebbrezzaPRATO - Ancora controlli straordinari nella notte tra venerdì e sabato eseguiti dal Reparto motociclisti, dall'Unità Territoriale centro ed esterna e ... piananotizie.it Controlli “Alto Impatto” in Veronetta: 108 persone identificate e 4 denunce - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.