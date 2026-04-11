In Italia, oltre 1.100 Comuni non riescono a raggiungere la soglia di riscossione stabilita, lasciando inevasi circa 21 miliardi di euro. Questi enti locali non riescono a incassare le somme previste, con conseguenze dirette sulla loro capacità di finanziare servizi e investimenti. La situazione riguarda una vasta porzione del territorio nazionale e rappresenta un problema rilevante per la gestione delle finanze pubbliche locali.

Più di 1.100 Comuni italiani non raggiungono la soglia minima di riscossione individuata dalla riforma della riscossione locale allo studio del ministero dell'Economia che, secondo le bozze di decreto attuativo della Legge di bilancio circolate nelle settimane scorse, prevede una soglia minima di capacità di incasso fissata al 17,5%, sotto la quale scatta l'obbligo di affidare la riscossione ad Amco (Asset Management Company), società pubblica specializzata nella gestione di crediti deteriorati. Il calcolo è del Centro studi enti locali secondo il quale in questi enti si concentra oltre il 62% delle somme accertate dai Comuni ma non ancora incassate, pari a più di 21 miliardi di euro su 33,7 miliardi totali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riscossioni, 1.100 comuni senza la 'sufficienza', 21 miliardi non incassati

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