Pioggia di riscossioni per la carta del docente
La carta del docente sta portando un vero e proprio boom di riscossioni tra le province di Padova e Venezia. Molti insegnanti stanno ricevendo gli accrediti grazie all’azione sindacale e legale portata avanti dall’ANIEF Veneto. La situazione ha preso rapidamente piede, con numerosi docenti che si sono visti accreditare i fondi in modo più rapido del previsto.
Un vero e proprio boom di accrediti sta interessando le province di Padova e Venezia grazie all’azione sindacale e legale di ANIEF Veneto sulla Carta elettronica del docente. Dopo anni di esclusione ingiustificata, numerosi insegnanti precari stanno finalmente ottenendo il riconoscimento concreto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
