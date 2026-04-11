Rinnovo Calhanoglu spunta il retroscena con Chivu | grande rapporto tra i due il tecnico ha chiesto questa cosa al turco

Durante le trattative per il rinnovo del contratto, è emerso che il tecnico ha espresso il desiderio di mantenere in rosa il centrocampista anche per la prossima stagione. Il rapporto tra il giocatore e l’allenatore, in particolare con un ex calciatore ora nello staff, è stato descritto come molto stretto. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra la società e l’entourage del calciatore.

di Alberto Petrosilli Rinnovo Calhanoglu, Chivu e il centrocampista hanno stretto un grandissimo rapporto: il tecnico lo vuole in rosa anche nella prossima stagione. L’ Inter di Cristian Chivu, salda al comando con 72 punti, si prepara a vivere un’estate di grandi cambiamenti, ma il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei nodi più complessi da sciogliere. Come svelato da Calciomercato.com, il centrocampista turco ha costruito un legame solidissimo con il tecnico rumeno, che lo considera il perno centrale per la costruzione della rosa del 2026-27. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Rinnovo Calhanoglu e il rebus futuro: o accordo o cessione immediata per evitare la scadenza 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, spunta il retroscena con Chivu: grande rapporto tra i due, il tecnico ha chiesto questa cosa al turco Calciomercato Inter, clamoroso retroscena Chivu! In estate il tecnico ha posto il veto a questa partenzaMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Inter Juve, la decisione a sorpresa di Chivu su Calhanoglu: cosa ha scelto il tecnicoDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti. Temi più discussi: L'Inter prende tempo sul rinnovo di Calhanoglu: 3 nodi da sciogliere per la società Nerazzurra; Altro che addio! Calhanoglu apre al rinnovo con l'Inter: decisivo Chivu, i dettagli; Calhanoglu decisivo in Inter-Roma, il turco ammette: Così è tutta un'altra cosa; UFFICIALE - Juve, annuncio rinnovo Spalletti: cifre e dettagli. E Comolli aggiunge: Persona giusta per nostro percorso di crescita. Inter, quanti nodi da sciogliere per il rinnovo di CalhanogluLa trattativa con il centrocampista turco sarebbe dovuta partire tra febbraio e marzo ma da Viale della Liberazione hanno preso tempo ... msn.com Calhanoglu, tra rinnovo e cessione c’è una terza via clamorosaHakan Calhanoglu sempre al centro del calciomercato Inter. Tra rinnovo e cessione in estate spunta l'ipotesi di tenerlo fino a gennaio ... interlive.it Rebus Calhanoglu: Inter offrirà rinnovo al ribasso, allora lui chiederebbe di firmare almeno per… - facebook.com facebook Rebus Calhanoglu: Inter offrirà rinnovo al ribasso, allora lui chiederebbe di firmare almeno per… x.com