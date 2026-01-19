Durante il calciomercato estivo, è emerso un importante retroscena riguardante Cristian Chivu e l'Inter. Secondo fonti vicine alla società, il tecnico ha deciso di opporsi alla cessione di Dimarco, mantenendo così il giocatore in rosa. Questa scelta evidenzia l'importanza attribuita al difensore e le strategie di mercato adottate dall'Inter in vista della stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, spunta l’importantissimo retroscena su Chivu: il tecnico in estate ha posto il veto alla partenza di Dimarco. Il rinnovo di contratto fino al 2030 che l’Inter sta preparando per Federico Dimarco non è solo una mossa economica per allontanare l’Arsenal, ma il coronamento di un rapporto speciale nato sin dal primo giorno. Secondo un retroscena svelato da Tuttosport, tra l’esterno milanese e Cristian Chivu è stato un vero e proprio “amore a prima vista” tattico e umano. Calciomercato Inter, Dimarco l’incedibile di Chivu. Il quotidiano torinese racconta come, già durante i primissimi vertici di mercato estivi con Marotta e Ausilio, Chivu sia stato categorico: Dimarco è l’unico vero incedibile del progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, clamoroso retroscena Chivu! In estate il tecnico ha posto il veto a questa partenza

Leggi anche: Fabregas Inter, spunta il retroscena dalla scorsa estate: il Como lo ha convinto a restare con questa cifra shock!

Dumfries Inter, ecco le ultime notizie che arrivano: il tecnico Chivu intanto ha già pronta questa cosa…

Ecco le ultime novità sull'Inter e Dumfries: l'allenatore Chivu ha già predisposto una strategia particolare in vista della trasferta di Genova. La squadra si prepara a una sfida importante, affrontando diverse sfide e emergenze. Le ultime notizie forniscono aggiornamenti sulle scelte tecniche e sulle condizioni dei nerazzurri prima dell'incontro con il Genoa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Inter, colpo clamoroso di calciomercato: annuncio da urlo | News - Ci sono obiettivi grossi nel mirino della società nerazzurra: ecco chi sono ... msn.com