Intesa San Paolo a sostegno delle piccole e medie imprese | il roadshow è partito da Monza

Intesa Sanpaolo ha iniziato da Monza il suo tour in tutta Italia per aiutare le piccole e medie imprese. La banca ha deciso di puntare sulla finanza straordinaria e ha portato il suo team in città per ascoltare le esigenze delle aziende locali. L’obiettivo è offrire supporto concreto e soluzioni mirate, partendo da questa prima tappa.

In città il primo di una serie di incontri della Divisione Banca dei Territori con gli imprenditori locali per rinnovare le strategie di crescita e competitività in Italia e all’estero Intesa Sanpaolo ha scelto Monza per dare il via al nuovo roadshow nazionale promosso dalla Divisione Banca dei Territori per rilanciare un approccio strategico dedicato alla finanza straordinaria per le piccole e medie imprese. L’iniziativa, che ha coinvolto le eccellenze consolidate e i potenziali nuovi protagonisti dell’industria e manifattura della piccola e media impresa lombarda, è stata la prima tappa di una serie di incontri che Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, ha annunciato nelle scorse settimane in occasione dell’appuntamento “Crescere per competere”, in cui il gruppo bancario ha illustrato ad una platea di imprenditori italiani eccellenti le peculiarità del proprio modello di advisory integrato, unico nel panorama nazionale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Intesa Sanpaolo Monza

Cassa Depositi e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo da un miliardo di euro per supportare le micro, piccole e medie imprese italiane.

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Intesa Sanpaolo Monza

Argomenti discussi: Maltempo in calabria, sicilia e sardegna: da Intesa Sanpaolo 1 miliardo di euro a famiglie e imprese. possibilità di sospendere le rate di finanziamenti e mutui; Composizione del patrimonio; Email false da Intesa San Paolo: attenzione alle truffe; Inaugurato a monterotondo il giardino delle arti, sostenuto da Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo alza l’asticella: dividendi record e nuovo target priceFocus Piano Industriale: analisi su dividendi, buyback e nuovi target di utile. La strategia per dominare il mercato europeo. it.benzinga.com

Intesa San Paolo a sostegno delle piccole e medie imprese: il roadshow è partito da MonzaIn città il primo di una serie di incontri della Divisione Banca dei Territori con gli imprenditori locali per rinnovare le strategie di crescita e competitività in Italia e all’estero ... monzatoday.it

Lu-Ve Group protagonista al roadshow di Intesa Sanpaolo dedicato alle Pmi lombarde. - facebook.com facebook

Due nuove nomine in Intesa Sanpaolo per accelerare il ricambio generazionale: Francesca Nieddu è stata nominata Chief Compliance Officer, Mauro Senati diventa Chief Risk Officer #IntesaSanpaolo #ricambiogenerazionale group.intesasanpaolo.com/i x.com