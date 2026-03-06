Banda del bancomat il video del colpo all' Intesa San Paolo di Corinaldo

Il 23 novembre 2024, una banda di ladri ha preso di mira un bancomat all’interno di una filiale di Intesa San Paolo a Corinaldo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento dell'esplosione, rivelando dettagli sul metodo utilizzato per mettere in atto il colpo. Le immagini mostrano le fasi dell’attacco e le persone coinvolte.