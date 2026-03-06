Banda del bancomat il video del colpo all' Intesa San Paolo di Corinaldo
Il 23 novembre 2024, una banda di ladri ha preso di mira un bancomat all’interno di una filiale di Intesa San Paolo a Corinaldo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento dell'esplosione, rivelando dettagli sul metodo utilizzato per mettere in atto il colpo. Le immagini mostrano le fasi dell’attacco e le persone coinvolte.
L'esplosione il 23 novembre 2024: ecco come è stato organizzato. Le riprese dalle telecamere di sicurezza della banca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Roma, il progetto “Crescere insieme” nelle Scuole del Municipio XII e XIII realizzato grazie al finanziamento del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo e promosso da Rete per il Sociale ETS si è rivelato un successoRoma, al via il progetto “Crescere insieme" nelle Scuole del Municipio XII e XIII grazie al Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo Potenziamento...
Leggi anche: La "banda dei bancomat" torna nel novarese: nuovo colpo (fallito) a Cressa
Contenuti utili per approfondire Banda del bancomat il video del colpo....
Temi più discussi: IL VIDEO | Boato nel cuore della notte, la banda del bancomat entra in azione; Grammichele, la banda del bancomat colpisce alle Poste: portati via 2 ATM; La banda della marmotta colpisce ancora: a Guglionesi esploso uno sportello bancomat; Rubano la borsa al bar e corrono al bancomat. Il conto svuotato prima del blocco della carta.
La banda dei bancomat. Ventenne lascia il carcere e va ai domiciliari: braccialetto elettronicoSant’Angelo Lodigiano, sarà ospitato nel Pavese dalla mamma della fidanzata. Gli altri tre componenti della gang rimangono dietro le sbarre. ilgiorno.it
Sventato l’assalto al bancomat a Manerbio: ladri messi in fugaIl gruppo stava cercando di piazzare un ordigno esplosivo nell’Atm di un centro commerciale. Inseguito dai carabinieri, ha fatto perdere le proprie tracce ... giornaledibrescia.it
Auto rubate e documenti falsi: il tribunale di Rimini condanna la banda del riciclaggio Leggi qui: https://altarimini.it/auto-rubate-e-documenti-falsi-il-tribunale-di-rimini-condanna-la-banda-del-riciclaggio.php - facebook.com facebook