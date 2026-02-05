Rfi ha appena finito di sistemare le stazioni tra Lecchese e Valtellina. Ora i treni potranno viaggiare più veloci e senza problemi, in vista dei grandi eventi di Milano-Cortina 2026. La regione si prepara ad accogliere più visitatori e atleti, con infrastrutture migliorate e più moderne.

Lecco, 5 febbraio 2026 – La RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha completato gli interventi alle stazioni ferroviarie tra Lecchese e Valtellina, in vista della manifestazione sportiva Milano-Cortina 2026. Il lavoro, che ha riguardato le fermate di Lecco, Mandello, Merate, Olginate, Oggiono, Valmadrera, Valsassina, Calolziocorte, Lago di Lecco, e altri paesi della fascia montana, è stato portato avanti con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruizione delle linee ferroviarie per il grande evento. Le opere, che hanno richiesto diversi mesi di lavoro, sono state completate in tempo utile per garantire il trasporto efficiente dei turisti, degli spettatori e dei partecipanti alle attività previste nella città milanese e nella zona alta della valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni: Rfi completa interventi stazioni tra Lecchese e Valtellina per Milano-Cortina 2026

In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Trenord rafforza il servizio ferroviario, aumentando le corse notturne da Como verso Milano e migliorando i collegamenti per la Valtellina, per facilitare gli spostamenti di visitatori e partecipanti.

La Polizia di Stato ha rafforzato i controlli nelle stazioni ferroviarie e ai valichi di frontiera in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

