Rifredi e Campo di Marte sono zone di Firenze spesso confuse per turisti e pendolari. Il traffico e i cantieri rendono difficile gli spostamenti, con molti autobus semivuoti e un sistema di trasporto che fatica a rispondere alle esigenze. Rfi, per migliorare la mobilità, ha iniziato a coprire i costi dei taxi per gli spostamenti più urgenti, cercando di alleggerire le difficoltà quotidiane di chi si trova in questa parte della città.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti del.traffico di Firenze, tra questo e quel cantiere. Ma l’apocalisse annunciata per l’installazione della passerella pedonale provvisoria di Ponte al Pino si è rivelata un bluff. Qualche disagio (controllato) sì, ma niente collasso della viabilità. Vuoi anche per un dispiego di forze senza precedenti dislocate tra le due stazioni nell’occhio del ciclone: Campo di Marte e Rifredi, visto che l’Alta Velocità rimane fino alle 15 di oggi tagliata a metà. Rfi si è mossa con largo anticipo dirigendo i lavori al millimetro: capolinea per tutte le frecce provenienti da sud a Campo di Marte, quelle da nord, finecorsa a Rifredi, con tre flotte di sei bus da 50 posti ciascuno per garantire la mobilità e continuità lungo la direttrice Milano-Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifredi e Campo di Marte. Turisti e pendolari spaesati. Tanti bus, ma semivuoti. E Rfi paga i taxi per lo sprint

Firenze, chiuso il traffico ferroviario tra Campo di Marte e Rifredi: disagi per tanti passeggeriA causa della chiusura del traffico ferroviario tra Campo di Marte e Rifredi a Firenze, molti passeggeri hanno dovuto affrontare disagi significativi.

Firenze, stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi: caos e disagiDa oggi, la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Rifredi è interrotta dalle 15, a causa dei lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nodo di Firenze, circolazione interrotta dalle 15 di sabato alle 15 di domenica; Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere; Ferrovie, Firenze in tilt 24 e 25 gennaio: cosa succede ai treni alta velocità; Lavori a ponte al Pino, stop ai treni AV tra Rifredi e Campo di Marte. Funaro: Usare il meno possibile l’auto – ASCOLTA.

Rifredi e Campo di Marte. Turisti e pendolari spaesati. Tanti bus, ma semivuoti. E Rfi paga i taxi per lo sprintMolta informazione e utenza ridotta. Non mancano casi di ritardi e lamentele. La task force schierata funziona. La Municipale scorta i mezzi in strada ... lanazione.it

Firenze, stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi: caos e disagiÈ scattato alle 15 di oggi il blocco della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, disposto per consentire i lavori al ... thesocialpost.it

E’ scattato alle 15 il blocco della circolazione dei #treni tra #Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi per i lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. L’ultimo convoglio Av è transitato in direzione sud verso le 14.45, mentre alle 15.30 sono partiti i primi #autobu - facebook.com facebook

Italia divisa in due, domani stop all'Alta Velocità a Firenze. Per lavori al cavalcavia: navette collegheranno le stazioni di Campo Marte e Rifredi #ANSA x.com