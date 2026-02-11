Gestione illecita di rifiuti speciali | scatta la denuncia

I carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte hanno scoperto un centro di raccolta rifiuti che gestiva illegalmente rifiuti speciali. Durante controlli mirati, hanno denunciato l’amministratore unico dell’impianto, accusato di aver trattato in modo illecito RAEE e oli esausti. Un’operazione che mette in luce quanto sia importante vigilare sul rispetto delle norme ambientali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, hanno denunciato l'amministratore unico di un centro di raccolta di rifiuti comunale per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui RAEE e oli esausti. Gli accertamenti dei militari Nello specifico, l'attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che i rifiuti conferiti dai cittadini al centro di raccolta non venivano gestiti nella maniera prevista dalla normativa, in quanto dalla documentazione acquisita durante il controllo, non era possibile procedere alla tracciabilità di tutti i rifiuti stoccati all'interno del centro di raccolta comunale.

