Rifiuti speciali contaminati da cloro in un’azienda vinicola | scatta la denuncia

Durante controlli mirati nel settore vitivinicolo, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte hanno identificato e denunciato un imprenditore 50enne per la gestione illecita di rifiuti contaminati da cloro. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali nel comparto agroalimentare, garantendo il rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, al fine di prevenire e reprimere i reati nel settore agroalimentare, in particolare alla filiera vitivinicola, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un imprenditore 50 enne, che gestiva illecitamente i rifiuti prodotti dalla lavorazione industriale. Nello specifico, i militari, accertavano che, presso un’azienda sita nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo, dedita alla lavorazione delle uve, imbottigliamento e successiva commercializzazione di vino in bottiglia, erano stoccati nei locali dell’opificio, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi contaminati da cloro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rifiuti speciali contaminati da cloro in un’azienda vinicola: scatta la denuncia Leggi anche: Rifiuti speciali vicino al cimitero: scatta la denuncia Leggi anche: Eccellenze imprenditoriali del Made in Italy: nuovo riconoscimento per l'azienda vinicola ortonese da Deloitte La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Marzano di Nola, sequestrati rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto; Quanto inquina la sanità: dati, cause e soluzioni. Cosa funziona in Europa e cosa manca in Italia; Bonifiche, l’Italia dei siti contaminati: quasi un Comune su due è coinvolto; Siti inquinati da bonificare, ecco la mappa dei rischi: la Campania area di crisi. Sigilli ad azienda di trattamento dei rifiuti: Macroscopica illecita gestioneUna macroscopica illecita gestione di rifiuti su un'area interna a una società di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in provincia di Caserta. È quanto hanno rinvenuto i militari ... rainews.it Impianti per rifiuti speciali non pericolosi, Lodispoto scrive a Decaro e Ciliento #minervino - facebook.com facebook Scoperta una discarica abusiva a Lequile: rifiuti speciali accumulati senza permessi, area sequestrata e imprenditore denunciato. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.