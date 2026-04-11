Rifiuti sparsi a Pasquetta | Prima di invitare i cittadini a riportarli in casa occorre migliorare la comunicazione

Durante le festività di Pasqua, le strade di Pordenone si sono riempite di rifiuti abbandonati, suscitando polemiche sulla gestione dei servizi di raccolta. Le criticità sono state evidenziate da cittadini e rappresentanti locali, che hanno sottolineato la necessità di migliorare la comunicazione e l’organizzazione. La situazione ha portato a discussioni sul modo in cui vengono gestiti i rifiuti durante le festività e sulla responsabilità di enti e cittadini.

Non si sono placate le polemiche dopo i problemi riscontrati nella gestione dei rifiuti a Pordenone. Le criticità sono emerse durante le festività di Pasque quando le strade sono state invase dei rifiuti. La causa è da ricondurre allo slittamento del calendario dovuto alle feste. Una situazione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Rifiuti e decoro urbano, nuove misure per migliorare il servizio e sostenere i cittadini più fragiliTra le novità: torna il ritiro nei cortili delle vie commerciali e mastelli da 20 litri (invece di 40) per chi ha più di 65 anni È in partenza un... Rifiuti sparsi in strada a Torrione, la denuncia dei residentiI residenti di via XX Settembre a Salerno, nel quartiere di Torrione, chiedono più attenzione agli operatori ecologici.