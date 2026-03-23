Rifiuti sparsi in strada a Torrione la denuncia dei residenti

I residenti di via XX Settembre a Salerno, nel quartiere di Torrione, chiedono più attenzione agli operatori ecologici. Gli scatti inviati in redazione testimoniano lo stato di degrado che esiste lungo l'arteria, invasa dai rifiuti da ogni tipo. “Questo è lo stato in cui viene lasciata Salerno”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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SAN BIAGIO DI CALLALTA | BIDONI DEI RIFIUTI ROVESCIATI E LANCIATI IN STRADA: E’ CACCIA AL VANDALOAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it

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