Dallo stop alle monoporzioni nei ristoranti alla nuova vita dei prodotti di cortesia negli hotel Le nuove regole europee puntano a ridurre i rifiuti ma il cambiamento sarà graduale Un po' di chiarezza sui tempi

Le recenti norme europee mirano a ridurre i rifiuti attraverso nuove regolamentazioni su monoporzioni e prodotti di cortesia negli hotel. Questi cambiamenti, ancora in fase di implementazione, interesseranno gradualmente settori come ristorazione e ospitalità. Di recente si è diffusa la notizia di un possibile bando alle bustine monodose di condimenti, segnando un passo verso pratiche più sostenibili, ma i tempi di piena applicazione restano da definire.

N egli ultimi giorni si sta diffondendo con insistenza la notizia di un imminente bando europeo che colpirà una delle peculiarità più comuni di pub e fast food: le bustine monodose di ketchup, maionese e altri condimenti spariranno dalle tavole. Tuttavia, come spesso accade con le normative complesse, la realtà dei fatti è più sfumata. Infatti, non sarà un addio nel giro di poche settimane, ma un percorso graduale che trasformerà il modo in cui consumiamo i pasti fuori casa. Microplastiche, fino a un cucchiaio intero trovato nel nostro cervello X Addio alle bustine di ketchup e maionese: cosa cambia davvero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

