Le recenti norme europee mirano a ridurre i rifiuti attraverso nuove regolamentazioni su monoporzioni e prodotti di cortesia negli hotel. Questi cambiamenti, ancora in fase di implementazione, interesseranno gradualmente settori come ristorazione e ospitalità. Di recente si è diffusa la notizia di un possibile bando alle bustine monodose di condimenti, segnando un passo verso pratiche più sostenibili, ma i tempi di piena applicazione restano da definire.

N egli ultimi giorni si sta diffondendo con insistenza la notizia di un imminente bando europeo che colpirà una delle peculiarità più comuni di pub e fast food: le bustine monodose di ketchup, maionese e altri condimenti spariranno dalle tavole. Tuttavia, come spesso accade con le normative complesse, la realtà dei fatti è più sfumata. Infatti, non sarà un addio nel giro di poche settimane, ma un percorso graduale che trasformerà il modo in cui consumiamo i pasti fuori casa. Microplastiche, fino a un cucchiaio intero trovato nel nostro cervello X Addio alle bustine di ketchup e maionese: cosa cambia davvero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dallo stop alle monoporzioni nei ristoranti alla nuova vita dei prodotti di cortesia negli hotel. Le nuove regole europee puntano a ridurre i rifiuti, ma il cambiamento sarà graduale. Un po' di chiarezza sui tempi

Rifiuti, stop alle bustine monouso nei ristoranti: dall’estate scatta il divieto europeoA partire dall’estate, i ristoranti europei dovranno rispettare il nuovo divieto di utilizzare bustine monouso per condimenti, salse, olio, aceto e zucchero.

Bustine di ketchup e maionese addio: le nuove regole nei ristoranti europeiA partire da agosto, nei ristoranti europei sarà vietato l’uso di bustine monodose di ketchup e maionese per il consumo sul posto.

Argomenti discussi: Ue, cambiano le regole sugli imballaggi. Stop a bustine monodose nei ristoranti e flaconcini di shampoo negli hotel; Nessun addio alle bustine di ketchup e maionese, cosa dice davvero il nuovo regolamento UE sugli imballaggi; Addio alle bustine di ketchup e maionese. Sì, ma da quando? La lotta Ue alle Pfas, ‘inquinanti eterni’; Basta plastica monouso nell'Ue: addio a bustine di ketchup e maionese nei ristoranti, da quando non le troveremo più?.

