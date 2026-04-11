Rifiuti ed emergenza salute pubblica ad Arghillà D' Aguì lancia un appello al sindaco

Nel quartiere di Arghillà, i residenti sono preoccupati per la presenza di rifiuti accumulati che, secondo alcune fonti, stanno creando problemi di salute pubblica. Un rappresentante locale ha rivolto un appello al sindaco chiedendo interventi concreti per risolvere la situazione. La questione riguarda la gestione dei rifiuti e le condizioni di vivibilità nella zona, che da tempo richiedono attenzione da parte delle autorità competenti.

“La dignità di un territorio non può essere messa in pausa. Nel quartiere di Arghillà, la quotidianità dei residenti ha ormai superato i limiti della sopportazione. Non si tratta solo di decoro urbano, ma di una vera e propria emergenza di salute pubblica che richiede l'attenzione urgente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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