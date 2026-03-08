Otto marzo ad Arghillà il percorso di D' Aguì per un impegno civile e sociale del quartiere

Il 8 marzo, ad Arghillà, si tiene un percorso promosso da D'Aguì che mira a coinvolgere il quartiere in attività di impegno civile e sociale. L’iniziativa si svolge nel giorno dedicato alla donna e si concentra su momenti di riflessione e azioni concrete portate avanti da donne del luogo. La giornata si sviluppa attraverso incontri e percorsi di sensibilizzazione rivolti alla comunità.

Le donne del gruppo civico Noi Siamo Arghillà-La Rinascita, insieme a tante altre donne del quartiere, ai volontari e ai cittadini, lontano dai riflettori, dedicano tempo, energie e responsabilità alla propria comunità Non si tratta di protagonismo personale, ma del tentativo – spesso faticoso – di dare voce a un territorio che per troppo tempo è rimasto ai margini del dibattito pubblico. Un impegno che nasce da una visione cristiana della vita, nella quale fede e responsabilità verso gli altri non possono essere separate. Arghillà è un quartiere difficile, segnato da problemi strutturali e sociali che si trascinano da anni. Ma è anche un luogo che conserva un grande potenziale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Gabriele Allegrino APS, presidio culturale tra ironia, spiritualità e impegno civile ad Arghillà L’8 Marzo ad Acerra tra musica, creatività e impegno socialeTempo di lettura: 2 minuti Un concerto tutto al femminile, flash mob, laboratori di ceramica per le scuole ed un convegno sulla parità di genere:... Altri aggiornamenti su Otto marzo. Temi più discussi: Sgombero ad Arghillà: la domanda senza risposta che inquieta il quartiere; Reggio Calabria, sgominata rete di armieri ad Arghillà: nove persone in carcere; Arghillà, Battaglia in Commissione: Serve approccio serio e collaborazione. Chiameremo tutti gli attori istituzionali alle proprie responsabilità. 8 marzo ad Arghillà, il Gruppo Civico NOI SIAMO ARGHILLA’: quando l’impegno nasce dall’amore per il proprio quartiereNel giorno dell’8 marzo, mentre in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale della donna, ad Arghillà questa ricorrenza diventa anche un momento di riflessione sul valore dell’impegno quoti ... strettoweb.com Otto marzo, l’omaggio ad Oriana FallaciIn programma un incontro-dibattito che si terrà a partire dalle ore 10 di venerdi 8 marzo nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi Arezzo, 29 febbraio 2024 – Il coraggio è donna, come la libertà ... lanazione.it VD. . Il femminismo ha ucciso il corteggiamento Ti hanno mai chiesto «quando fai un figlio» Cosa si “festeggia” l’otto marzo In questo episodio di MyGen - il format in cui due generazioni si confrontano su un tema specifico - Jessica, Gen Z, incontra Giovan - facebook.com facebook Otto marzo tutto l'anno #GiornataInternazionaleDellaDonna #manifestiveser x.com