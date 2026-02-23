Materiali pericolosi e rifiuti abbandonati nell' area esterna dell' azienda denunciato il titolare

Il titolare di un'azienda a Tuoro sul Trasimeno ha lasciato materiali pericolosi e rifiuti abbandonati all'esterno della proprietà, causando preoccupazione tra i residenti. L'area esterna è stata trovata disseminata di sostanze tossiche e imballaggi inutilizzati, creando rischi ambientali e sanitari. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare l’origine e la gestione di questi materiali, mentre la comunità chiede interventi rapidi per tutelare l’ambiente.

È successo a Tuoro sul Trasimeno. L'indagine è stata condotta dal nucleo operativo ecologico e il servizio di prevenzione della Usl Umbria 1 Sostanze pericolose, imballaggi e rifiuti abbandonati nell'area esterna all'azienda. È successo a Tuoro sul Trasimeno dove il Nucleo operativo ecologico (N.O.E) di Perugia ha denunciato un 57enne, titolare e amministratore unico della società dedita all'estrazione e lavorazione di pietre da costruzione e arredamento. Come ricostruito dai carabinieri l'intervento sarebbe scattato a seguito di un'ispezione del Nucleo in collaborazione con il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Usl Umbria 1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

