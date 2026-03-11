Nel 2026, la Polizia Locale di Brindisi ha emesso multe per oltre ventimila euro nei confronti di commercianti abusivi. Nei primi mesi dell’anno, si è assistito a un aumento significativo delle sanzioni, che hanno coinvolto diverse attività non autorizzate nel centro cittadino. La rilevazione si basa sui dati ufficiali delle autorità locali, che evidenziano una stretta sulle attività irregolari.

La Polizia Locale di Brindisi ha registrato un aumento drastico delle sanzioni inflitte ai commercianti abusivi nei primi mesi del 2026, raggiungendo una cifra che supera i ventimila euro. Questa stretta normativa si concentra sulla tutela della salute pubblica e sulla difesa degli esercenti regolari dalla concorrenza sleale generata dall’operato illegale. L’intervento è stato presentato dal comandante Antonio Orefice durante una riunione della commissione Attività produttive, presieduta da Mario Borromeo presso il Palazzo di città. I controlli hanno portato al sequestro di oltre sei tonnellate di prodotti ortofrutticoli e alla confisca di pesce e latticini privi di tracciabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi: 20mila euro di multe ai abusivi nel 2026

