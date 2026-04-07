Fiamme a Sant’Antonio | soccorsi lampo salvano via Einaudi dal rogo

Nella serata di ieri, intorno alle 22.30, un incendio ha interessato un furgone in via Einaudi a Sant’Antonio, zona di Porto Mantovano. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio. Non sono state fornite informazioni sulle cause del rogo.

Un incendio ha colpito un furgone nella serata di ieri, intorno alle 22.30, in via Einaudi a Sant’Antonio, zona di Porto Mantovano. L’intervento rapido dei soccorsi ha evitato che le fiamme si propagassero. L’allarme è scattato pochi istanti prima del coinvolgimento della Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova. Una squadra equipaggiata con un’autobotte è partita immediatamente, riuscendo a spegnere il rogo nel giro di pochissimi minuti dal loro arrivo sul posto. La gestione dell’emergenza tra Roncoferraro e Mantova. Oltre al supporto tecnico dei pompieri, l’area è stata presidiata dai Carabinieri della stazione di Roncoferraro. La loro presenza è stata fondamentale per coordinare i rilievi e mettere in sicurezza la zona di via Einaudi a Sant’Antonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme a Sant’Antonio: soccorsi lampo salvano via Einaudi dal rogo Auto in fiamme a Sant'Andrea: il rogo su vettura a gplAuto in fiamme a a Sant'Andrea Bagni, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Auto in fiamme a Sant'Andrea: il rogo su una vettura a gplAuto in fiamme a a Sant'Andrea Bagni, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Temi più discussi: Incendio boschivo nei dintorni di Sant'Antonio Mavignola: fiamme domate dopo due ore d'intervento; Il vento riaccende il fuoco nel bosco di Sant’Antonio di Mavignola in Rendena; Sant’Antonio di Mavignola, l’incendio divampa nel bosco: diverse squadre dei vigili del fuoco in azione; Una nube di fumo si alza dal bosco, i vigili del fuoco ritornano dopo pochi giorni nello stesso posto per un altro allarme incendio. La notte dei fuochi di Sant’Antonio fiamme al cielo contro ogni pauraIl fuoco, elemento maschile simbolo di forza vitale, purificatrice e propiziatoria, è il protagonista della notte di Sant'Antonio abate, con i falò che scaldano e illuminano le campagne. Bruciando, ... ilgiornale.it Catasta di legna in fiamme in strada per la festa di Sant'Antonio Abate, sequestri a NapoliUn principio di incendio, la scorsa a notte, si è verificato in strada a Napoli: una trentina di persone avrebbero dato fuoco ad una catasta di legna, accumulata in previsione dei festeggiamenti di ... napoli.repubblica.it Sant'Antonio di Padova - I frati della Basilica was live. - facebook.com facebook Buongiorno cara Olga @FourreauOlga a te al grande Dionisio @djolavarrieta e a tt.Ricambio con un particolare de il Miracolo di sant'Antonio da Padova del Goya @Petra71301259 @MarisaPetrina @_die_Uta_ @AnnaCountessK @AnnaMar90949897 @ma x.com