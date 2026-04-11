Rieti allarme fondi PNRR | dubbi su gare e assunzioni nel Museo

Il consiglio comunale di Rieti ha avviato un'analisi sul progetto culturale Rieti Cultura, concentrandosi in particolare sulle procedure di gara relative al Museo Diffuso. Sono state riscontrate alcune irregolarità nelle procedure di assegnazione e nelle assunzioni collegate al progetto, che hanno suscitato dubbi tra i membri dell'organo amministrativo. La situazione ha portato ad un'attenzione specifica sui fondi provenienti dal PNRR destinati a questa iniziativa.

Il progetto culturale Rieti Cultura è finito sotto la lente d’ingrandimento del consiglio comunale a causa di una serie di irregolarità rilevate nelle gare per il Museo Diffuso. Il consigliere Maurizio Vassallo ha presentato un’interpellanza che mette in discussione la gestione dei fondi PNRR e la legittimità delle decisioni prese dalla dirigenza, puntando i riflettori su due determinazioni emesse il 6 marzo 2026 riguardanti l’impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. Le criticità sollevate dal documento incrociano aspetti occupazionali, procedure di affidamento e gestione contabile in un momento delicato per l’amministrazione locale. Il Comune di Rieti sta infatti operando in regime di esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio di previsione per il triennio 20262028 entro la scadenza del 28 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, allarme fondi PNRR: dubbi su gare e assunzioni nel Museo Raccordo ferroviario aeroporto-stazione: fondi Pnrr salvi, ma dubbi su tempi e lavoriLa salvaguardia dei 60 milioni di euro del Pnrr destinati al raccordo ferroviario tra la stazione e l’aeroporto di Brindisi rappresenta una notizia... Fondi PNRR anche per le farmacie comunali: assunzioni rapide senza concorso e zero oneri per i ComuniIl PNRR stanzia risorse per le farmacie comunali: i Comuni potranno assumere personale rapidamente senza procedure concorsuali e senza costi... Grandi opere e Pnrr, allarme in Liguria sui cantieri avviatiBollino rosso sul fronte ferroviario per la Pontremolese e il Ponente Ligure. La preoccupazione di Confindustria ... genova.repubblica.it Rieti. D’Amato presenta gli interventi del Pnrr per la sanità: 15,3 milioni di investimentiQuattro Centrali Operative Territoriali, 7 Case della Comunità, 2 Ospedali di comunità, il rafforzamento tecnologico della rete ospedaliera anche grazie all’acquisto di 8 nuove apparecchiature di ... quotidianosanita.it