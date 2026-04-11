L'equipaggio della missione Artemis II è rientrato sulla Terra il 10 aprile 2026 alle 17:07 locali, dopo aver compiuto il primo viaggio umano verso la Luna in oltre mezzo secolo. Durante il rientro, il modulo ha affrontato temperature di circa 2.760°C, toccando le acque del Pacifico. I quattro astronauti sono stati recuperati senza incidenti e portati in sicurezza.

L’equipaggio della missione Artemis II, composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, è tornato sulla Terra alle ore 17:07 locali del 10 aprile 2026, dopo aver completato il primo viaggio umano verso la Luna in oltre cinquant’anni. La navicella Orion ha effettuato l’ammaraggio nelle acque dell’Oceano Pacifico, nei pressi di San Diego, superando una fase di rientro atmosferico caratterizzata da velocità estreme e temperature altissime, prima di affrontare un recupero marittimo complesso a causa delle condizioni meteo-marine avverse. Dinamiche di un rientro ad alta energia e gestione dello scudo termico. La traiettoria scelta per il ritorno dalla Luna ha imposto alla capsula Orion sollecitazioni fisiche radicalmente diverse rispetto ai voli in orbita bassa terrestre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rientro folle dalla Luna: Orion sfida i 2.760°C e tocca il Pacifico

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