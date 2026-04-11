artemis ii compiuta la missione sulla luna ammaraggio nel pacifico per la navicella orion

La missione Artemis II si è conclusa questa notte alle 02:07 ora italiana, quando la navicella Orion ha ammarato nelle acque del Pacifico. Dopo aver completato il suo percorso intorno alla Luna, il modulo spaziale ha raggiunto la Terra e si è immerso nelle acque dell’oceano. L’operazione ha segnato il termine di questa fase del programma spaziale, senza incidenti o complicazioni segnalate.

La missione Artemis II si è conclusa con successo quando questa notte, alle 02:07 ora italiana, la navicella Orion ha ammarato nelle placide acque del Pacifico dopo il suo viaggio intorno alla Luna. Uno dopo l’altro, i quattro membri dell’equipaggio, Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen, sono usciti dal modulo che li ha ospitati per quasi 10 giorni nel loro viaggio spaziale, e imbarcati sugli elicotteri della Marina sono stati traghettati sul ponte della nave anfibia USS J. P. Murtha che li attendeva al largo di San Diego. Lo splashdown. Lo splashdown, così viene chiamato l’ammaraggio, si è concluso regolarmente e in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l’ammaraggio nel Pacifico e gli applausi – Il videoI quattro astronauti della missione Artemis II arrivata sulla Luna sono tornati sulla Terra.

Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico.

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Artemis II, compiuta la missione sulla Luna. Ammaraggio nel Pacifico per la navicella OrionDopo 9 giorni e 1 ora nello spazio, la capsula Orion è ammarata nel Pacifico: un successo cruciale per il ritorno umano nello spazio profondo e per il futuro delle missioni lunari ... ilgiornale.it

Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono sulla Terra. Trump: SpettacolareLeggi su Sky TG24 l'articolo Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono sulla Terra. Trump: 'Spettacolare' ... tg24.sky.it

La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook

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