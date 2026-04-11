Ricomincio dal Metropolitan la regista Cinzia Th Torrini racconta Massimo Troisi

A Napoli, il Metropolitan ospiterà una rassegna dedicata a Massimo Troisi, con proiezioni di film realizzati da lui o con la sua partecipazione. L’evento si svolgerà ogni lunedì dal 30 marzo al 4 maggio, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere alcune delle sue opere più note. La regista Cinzia Th Torrini ha raccontato il progetto, che mira a rivivere le interpretazioni e le storie legate al celebre attore e regista napoletano.

Napoli – I film di (e con) Massimo Troisi al Metropolitan di Napoli, tutti i lunedì dal 30 marzo al 4 maggio. Esattamente un anno fa riapriva lo storico Cinema di via Chiaia 149, rinnovato nella struttura, nella gestione e restituito alla città. Per celebrare questo anniversario la sala dedica la rassegna ‘Ricomincio dal Metropolitan!’ a uno dei suoi figli più amati di Napoli: Troisi. Regista, attore, poeta. Con la collaborazione della Film Commission Regione Campania sono stati riuniti i film di e con Troisi, per offrire sul grande schermo “un’occasione unica per scoprire o riscoprire opere diventate patrimonio del cinema italiano ”. Ad accompagnare questo viaggio, nelle diverse tappe, ci sono gli amici e i collaboratori di Troisi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ricomincio dal Metropolitan, la regista Cinzia Th Torrini racconta Massimo Troisi Leggi anche: Ricomincio da tre: il film che lanciò Troisi Leggi anche: Buon Compleanno Massimo: a Napoli si celebra Troisi con la partecipazione della sorella.