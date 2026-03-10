Stasera alle 21.05 su Rai 5 viene trasmesso Ricomincio da tre, un film del 1981 diretto e interpretato da Massimo Troisi. La pellicola rappresenta il debutto di Troisi come regista e protagonista, segnando un momento importante nella sua carriera. La proiezione ripropone una delle opere che hanno contribuito a far conoscere il suo talento nel cinema italiano.

Stasera alle 21.05 Rai 5 ripropone Ricomincio da tre, il film del 1981 che ha lanciato Massimo Troisi come regista e attore protagonista. La storia segue Gaetano, un giovane di San Giorgio a Cremano che fugge verso Firenze per cercare una nuova vita. Il lungometraggio dura esattamente 109 minuti e raccoglie quattro Nastri d’Argento oltre a due David di Donatello. Non si tratta solo di una commedia leggera, ma di un viaggio esistenziale che mescola la malinconia napoletana con l’atmosfera fiorentina. La trama vede il protagonista coinvolto in un incidente su un’autostrada dove salva uno sconosciuto dall’intento suicida, portandolo poi in un istituto di igiene mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricomincio da tre: il film che lanciò Troisi

