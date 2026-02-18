Buon Compleanno Massimo | a Napoli si celebra Troisi con la partecipazione della sorella

Massimo Troisi compie gli anni e a Napoli si organizza una festa speciale per ricordarlo. La sorella dell’attore partecipa all’evento, portando con sé foto e ricordi personali. La celebrazione si svolge in piazza, dove i fan si riuniscono per rendere omaggio al grande artista.

"> Buon Compleanno, Massimo Troisi: Un Evento Speciale a Napoli. Il 19 febbraio si celebra un giorno speciale a Napoli: il 73° Natale di Massimo Troisi, il celebre attore e regista che ha segnato la storia del cinema italiano. In sua memoria, l’evento “Buon Compleanno, Massimo!” avrà luogo presso la sede di 50&Più Napoli a partire dalle ore 17:00. Questa serata fa parte della terza edizione del ciclo di incontri intitolato “Il Valore dell’Esperienza”, che ha come obiettivo quello di promuovere l’importanza della memoria e della cultura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

