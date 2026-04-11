Ricettazione estorsione droga e bancarotta | latitante rintracciato sotto casa in carcere

Venerdì, gli agenti della squadra mobile di Rimini hanno arrestato un uomo che si trovava sotto casa, in seguito a un provvedimento di carcerazione. L’individuo è accusato di ricettazione, estorsione, droga e bancarotta. Le indagini, focalizzate sulla ricerca di latitanti e soggetti con provvedimenti giudiziari in corso, hanno portato alla sua individuazione e all’esecuzione dell’arresto.

Venerdì, nell’ambito delle attività d’indagine orientate alla ricerca di latitanti e altri soggetti destinatari di provvedimenti di carcerazione, gli investigatori della squadra mobile di Rimini hanno tratto in arresto un riminese destinatario di un provvedimento di carcerazione per l’espiazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Fermano dopo 20 anni: arrestato in Spagna latitante per droga e armi. Rintracciato grazie a cooperazione internazionale.Un latitante albanese di 35 anni, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato in Spagna dopo... Latitante arrestato a Firenze: in carcere 40enne accusato di maltrattamenti ed estorsione allo zioA Castiglioni nasce l’amaro… e il sindaco non perde l’occasione di metterci (ancora) la faccia Dopo ripetute violazioni delle misure cautelari e...