Zabatta invita a investire nell’educazione ambientale nelle scuole. Secondo l’esperto, le zone umide rappresentano uno degli ecosistemi più delicati e complessi del mondo. Sono fondamentali per regolare il ciclo dell’acqua e proteggere la biodiversità. Zabatta sottolinea come siano anche un collegamento chiave nella lotta ai cambiamenti climatici, agendo come serbatoi naturali di carbonio e sistemi di difesa contro eventi estremi. Ora, infatti, l’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni per preservare questi habitat essenziali.

Tempo di lettura: 7 minuti “Le zone umide sono tra gli ecosistemi più complessi e più fragili del pianeta: regolano il ciclo dell’acqua, custodiscono una straordinaria biodiversità e svolgono una funzione essenziale nel contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, agendo come serbatoi naturali di carbonio e come sistemi di mitigazione degli eventi estremi”. Così Fiorella Zabatta, assessora regionale alla Biodiversità, Politiche di riforestazione, Tutela degli animali, Pesca e acquacoltura, Protezione civile, Sport e Politiche giovanili, intervenendo al convegno dedicato alla Giornata Mondiale delle Zone Umide, nell’ambito dell’iniziativa “Guardiani della Biodiversità”, promosso da Federparchi e Legambiente, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei che si è svolto al Real Sito Borbonico del Fusaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Biodiversità e zone umide, Zabatta: "Puntare sull'educazione ambientale nelle scuole"

