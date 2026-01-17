Lezioni sulla Palestina a scuola bufera sul liceo Marco Polo | Educazione civica senza pluralismo

Il Liceo Artistico Marco Polo di Venezia ha avviato un ciclo di lezioni sulla Palestina, dedicate all’attualità, alla storia e alla cultura palestinese. La proposta, volontaria, mira a integrare l’educazione civica con approfondimenti su un tema di grande attualità. La decisione ha suscitato discussioni sul rispetto del pluralismo e sulla completezza dell’insegnamento, sollevando interrogativi sulla neutralità e sull’approccio didattico in materia di conflitti internazionali.

Un vero e proprio ciclo di iniziative scolastiche sulla Palestina all’interno di una scuola. È questo quanto si evince dalla circolare del Liceo Artistico Marco Polo di Venezia: è stata infatti accolta la proposta di dedicare, su base volontaria, la programmazione di educazione civica nell’istituto “all’attuale situazione in Palestina, alla storia e alla cultura palestinese”. Il tutto allegando i vari appuntamenti che prevedono mostre, come quella dal titolo “l’arte come forma di decolonializzazione”, presentazioni di libri, come “il suicidio di Israele” e proiezioni di film in diverse sedi, tra cui figura “Emergency” ed è lì che scrivono che “sarà possibile offrire un contributo volontario per i progetti di Emergency”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lezioni sulla Palestina a scuola, bufera sul liceo Marco Polo: “Educazione civica senza pluralismo” Leggi anche: Incontri sulla Palestina al liceo Marco Polo, si riapre lo scontro politico Leggi anche: Al Marco Polo di Firenze arriva il “Consultorio a scuola” per educazione sessuale e affettività Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. «Incontri pro Pal al liceo Marco Polo di Venezia»: bufera sui social e interrogazione di FdI al ministro Valditara. Lezioni di Francesca Albanese e le ispezioni a scuola, Valditara: “Nessuna censura, verifiche necessarie” - Bologna, 17 dicembre 2025 – Non si placa il clima incandescente per le lezioni della relatrice Onu per la Palestina e i Territori occupati Francesca Albanese in alcune scuole dell’Emilia Romagna (al ... ilrestodelcarlino.it La lezione di educazione civica si fa al centro islamico - La denuncia dell'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri: "Inaccettabile e rischioso" ... msn.com

Alla Scuola di Polizia lezioni sioniste sulle menzogne della Palestina: e il contraddittorio - facebook.com facebook

Violenze ai cortei pro Palestina, misure a Torino. In corso operazione di polizia denominata Riot per gli scontri del 3 ottobre #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.