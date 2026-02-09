Malattie genetiche rare Fondazione Telethon e Regione Lombardia finanziano 27 progetti di ricerca per 7 milioni di euro

Milano, oggi, la Fondazione Telethon e la Regione Lombardia hanno annunciato di aver finanziato 27 nuovi progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare. In tutto, sono stati stanziati 7 milioni di euro, coinvolgendo 39 gruppi di scienziati provenienti da nove regioni italiane. Questo è il primo round della seconda edizione del bando “multi-round” che durerà fino al 2027. La notizia arriva in un momento in cui la ricerca su queste malattie diventa sempre più urgente, e i fondi messi a disposizione puntano a fare passi avanti concreti

Milano, 9 febbraio 2026 – Il primo round della seconda edizione (2025-2027) del bando "multi-round" di Fondazione Telethon ha portato alla selezione di 27 nuovi progetti di ricerca, con il coinvolgimento di 39 gruppi di ricerca provenienti da 9 diverse Regioni italiane, per un totale di 7 milioni di euro di finanziamento. Il primo "round" di finanziamento di questa seconda edizione è stato in partnership con Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), un ente non profit di diritto pubblico, istituito nell'ottobre 2011 da Regione Lombardia per promuovere la ricerca scientifica nelle Scienze della Vita su territorio regionale.

