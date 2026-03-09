ArtinFiore | due giorni tra gusto e artigianato nel cuore della città

Due giorni dedicati all’arte del saper fare tra gastronomia, artigianato e tradizione. Si chiama "ArtinFiore" l’iniziativa promossa dall’associazione provinciale cuochi e pasticceri di Agrigento “Salvatore Schifano”, con il coinvolgimento della Cna agrigentina, in programma negli spazi del chiostro di palazzo dei Giganti e nel foyer Pippo Montalbano del teatro Pirandello durante la settimana del Mandorlo in fiore. "Quando si tratta di celebrare l’arte del saper fare, la Cna è sempre pronta a dare il proprio contributo", hanno detto il presidente e il segretario della Cna Agrigentina Francesco Di Natale e Claudio Spoto insieme al presidente della sede cittadina Lillo Abbate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

