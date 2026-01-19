Lavori in A4 e sulle strade della provincia | casello di Verona Est chiuso una notte in direzione Est

Da veronasera.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, il casello di Verona Est sarà chiuso in direzione Est per interventi di rifacimento della pavimentazione sull'A4, tra il km 251+600 e il km 253+500. L'intervento riguarda il tratto tra Sirmione e il casello di Verona Est, al fine di garantire la sicurezza e migliorare le condizioni della strada. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Proseguono gli interventi che riguardano l'autostrada A4 e le strade della Provincia di Verona. Un'attività di rifacimento della pavimentazione avrà luogo nel tratto autostradale compreso tra il Km 251+600 e il Km 253+500 in carreggiata Est (direzione Venezia), tra i caselli di Sirmione e

