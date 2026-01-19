Lavori in A4 e sulle strade della provincia | casello di Verona Est chiuso una notte in direzione Est
Nella notte, il casello di Verona Est sarà chiuso in direzione Est per interventi di rifacimento della pavimentazione sull'A4, tra il km 251+600 e il km 253+500. L'intervento riguarda il tratto tra Sirmione e il casello di Verona Est, al fine di garantire la sicurezza e migliorare le condizioni della strada. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.
Proseguono gli interventi che riguardano l'autostrada A4 e le strade della Provincia di Verona. Un'attività di rifacimento della pavimentazione avrà luogo nel tratto autostradale compreso tra il Km 251+600 e il Km 253+500 in carreggiata Est (direzione Venezia), tra i caselli di Sirmione e.🔗 Leggi su Veronasera.it
