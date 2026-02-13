Ripartono dallo Zen le prestazioni gratuite dell' Asp tra le novità donazioni di sangue e controlli sui cani

L'Asp riprende le attività di prevenzione all’area Zen di Palermo, rilanciando i servizi gratuiti con una giornata dedicata alla salute. Il 17 febbraio, dalle 10 alle 16, presso la scuola Giovanni Falcone di via Pensabene, si svolgerà la prima tappa del nuovo ciclo di open day. In questa occasione, saranno aperti i punti di donazione del sangue e saranno effettuati controlli sui cani randagi, rafforzando l’impegno sul territorio.

La prevenzione riparte dallo Zen. Martedì 17 febbraio, dalle 10 alle 16, la scuola Giovanni Falcone di via Pensabene ospiterà la prima tappa 2026 dell’open day itinerante organizzato dall’Asp. Un avvio che segna l’inizio di un calendario intenso: 36 tappe nel primo semestre dell’anno tra quartieri cittadini e comuni della provincia. L’obiettivo è portare gratuitamente servizi e screening nei territori, facilitando l’accesso alla prevenzione e intercettando precocemente i bisogni di salute. Il programma della giornata comprende screening oncologici (mammella, colon-retto e cervice uterina), controlli cardiovascolari e diabetologici, test per le malattie infettive sessualmente trasmissibili, consulenza psicologica, vaccinazioni e attività di prevenzione del randagismo con applicazione del microchip.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su ripartono prestazioni

Ultime notizie su ripartono prestazioni

