Travolto mentre lavora sul trattore | Meris Corazza muore a 55 anni

Un uomo di 55 anni è deceduto oggi a Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone, dopo un incidente mentre lavorava su un trattore. L’incidente si è verificato nel corso della giornata e non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo.

BRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre stava operando sotto un trattore. La vittima si chiamava Meris Corazza. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito il trattore su cui stava lavorando si sarebbe mosso e l'uomo è rimasto sotto il mezzo agricolo. L'incidente è avvenuto nell'area esterna di un'abitazione privata, dove ha sede anche l'azienda agricola di famiglia. Al momento dell'incidente non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco ed elicottero con ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Travolto mentre lavora sul trattore: Meris Corazza muore a 55 anni Articoli correlati Travolto mentre lavora sul trattore: muore schiacciato a 55 anniBRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente... Leggi anche: Travolto mentre lavora sulla statale per Malpensa, muore operaio di 25 anni nel Milanese Incidente trattore ribaltato nel fosso #tractor #tractorvideo #incident