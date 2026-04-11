Renzi lancia le primarie delle idee | Meloni in crisi ma per vincere serve centrosinistra credibile Noi decisivi

Da corrieretoscano.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex premier annuncia l'avvio delle primarie delle idee, sottolineando che il governo in carica attraversa un momento difficile. Secondo quanto dichiarato, per ottenere risultati importanti è necessario un centrosinistra che si presenti con candidati credibili. Ha inoltre affermato che il suo partito avrà un ruolo decisivo in questa fase politica. La proposta delle primarie mira a coinvolgere diverse forze e a individuare un candidato condiviso.

“La Meloni ormai è in crisi. Ma per vincere serve un centrosinistra credibile. E dunque servono le primarie. Le primarie per il leader ma anche le primarie delle idee. Partiamo dalle proposte per costruire l’alternativa. I riformisti saranno decisivi per la vittoria del centrosinistra”. Matteo Renzi lancia le primarie delle idee in vista delle politiche 2027. Il senatore toscano leader di Italia Viva – Casa Riformista, nonché ex premier, protagonista dell’evento che sabato 11 aprile a Roma ha dato il via alle primarie delle idee.   Foto Fb Italia Viva Pronto un sito web in cui i cittadini possono inserire le proposte.   Nella foto Giorgio Gori (Foto Fb Italia Viva) Un comitato dei garanti e un comitato di indirizzo presieduti da Tommaso Nannicini.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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