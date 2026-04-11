Renzi lancia le primarie delle idee | Meloni in crisi ma per vincere serve centrosinistra credibile Noi decisivi

L'ex premier annuncia l'avvio delle primarie delle idee, sottolineando che il governo in carica attraversa un momento difficile. Secondo quanto dichiarato, per ottenere risultati importanti è necessario un centrosinistra che si presenti con candidati credibili. Ha inoltre affermato che il suo partito avrà un ruolo decisivo in questa fase politica. La proposta delle primarie mira a coinvolgere diverse forze e a individuare un candidato condiviso.

“La Meloni ormai è in crisi. Ma per vincere serve un centrosinistra credibile. E dunque servono le primarie. Le primarie per il leader ma anche le primarie delle idee. Partiamo dalle proposte per costruire l’alternativa. I riformisti saranno decisivi per la vittoria del centrosinistra”. Matteo Renzi lancia le primarie delle idee in vista delle politiche 2027. Il senatore toscano leader di Italia Viva – Casa Riformista, nonché ex premier, protagonista dell’evento che sabato 11 aprile a Roma ha dato il via alle primarie delle idee. Foto Fb Italia Viva Pronto un sito web in cui i cittadini possono inserire le proposte. Nella foto Giorgio Gori (Foto Fb Italia Viva) Un comitato dei garanti e un comitato di indirizzo presieduti da Tommaso Nannicini.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Renzi lancia le primarie delle idee: “Meloni in crisi, ma per vincere serve centrosinistra credibile. Noi decisivi” Leggi anche: La corsa di Salis, tra slalom e dossieraggi. E Renzi lancia le primarie Centrosinistra verso le elezioni, Marino: "Primarie inclusive dove tutti possono dare contributo e vincere"Mentre sta per iniziare la riunione interpartitica che dovrebbe dare ok e data per la scelta del candidato sindaco, con il capogruppo del Pd in...