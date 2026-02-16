Centrosinistra verso le elezioni Marino | Primarie inclusive dove tutti possono dare contributo e vincere
Marco Marino ha annunciato che le primarie del centrosinistra saranno aperte a tutti, per coinvolgere più cittadini possibili. La decisione nasce dalla volontà di rendere il processo più trasparente e partecipato, dopo aver superato alcune divergenze interne. Oggi pomeriggio, il tavolo interpartitico si riunirà per definire gli ultimi dettagli sulla selezione del candidato, con l’obiettivo di concludere le discussioni e avviare ufficialmente la campagna.
Mentre sta per iniziare la riunione interpartitica che dovrebbe dare ok e data per la scelta del candidato sindaco, con il capogruppo del Pd in Comune parliamo di scenari politici e anche del centrodestra Oggi pomeriggio dovrebbe essere la volta buona. Consumato alcuni passaggi interni (in particolare quello che si è riservato Casa Riformista), tra poco il tavolo interpartitico allargato del centrosinistra si riunirà per chiudere il cerchio sul metodo di scelta del candidato sindaco. Il Pd ha già messo la sua fiche sulle primarie e con un candidato unico, Mimmo Battaglia. L'obiettivo è convincere anche gli alleati, soprattutto quei partiti che hanno manifestato apertamente contrarietà a questo metodo e oggi proveranno a cambiare rotta verso la designazione di un candidato super partes.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
