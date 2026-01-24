Piacenza tremila al corteo per la Remigrazione Lanciata la raccolta firme per la proposta di legge

A Piacenza, oltre tremila persone hanno partecipato al corteo organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista. L’evento si inserisce in un più ampio movimento che si è già manifestato in altre città, come Brescia. Contestualmente, è stata avviata una raccolta firme per proporre una legge che rispecchi le istanze espresse dai partecipanti.

Roma, 24 gen – Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha sfilato questo pomeriggio tra le vie centrali di Piacenza, come già fatto a Brescia, portando in piazza oltre tremila cittadini. Dopo il lancio della raccolta firme per la proposta di legge legata al tema della Remigrazione, raccolta che inizierà il prossimo 30 gennaio, il sodalizio identitario continua la propria opera su tutto il territorio nazionale. La manifestazione per la Remigrazione a Piacenza. “Lo dobbiamo al nostro futuro”, si sente dal palco che ha accolto gli interventi nella parte finale della manifestazione. “La mafia antifascista “, dice Ivan Sogari uno dei promotori del comitato, “ non ci fermerà coi suoi sporchi giochi, noi continueremo a lottare al fianco del popolo italiano fino a quando la Remigrazione non sarà una realtà”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Piacenza, tremila al corteo per la Remigrazione. Lanciata la raccolta firme per la proposta di legge Leggi anche: "Non più di 20 per classe": anche nel Pescarese la raccolta firme per sostenere la proposta di legge Alleanza Verdi e Sinistra Leggi anche: Fumo, Aiom, Airc e Fondazione Veronesi lanciano raccolta firme per proposta di legge La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. REMIGRAZIONE E RICONQUISTA * PIACENZA: «3 MILA LE PERSONE IN PIAZZA, AL VIA LA RACCOLTA FIRME PER LA PROPOSTA DI LEGGE»PIACENZA, TREMILA AL CORTEO PER LA REMIGRAZIONE. LANCIATA LA RACCOLTA FIRME PER LA PROPOSTA DI LEGGE. agenziagiornalisticaopinione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.