Giampiero Lambiase lascerà Max Verstappen per andare in McLaren | effetto domino in Formula 1

Voci di corridoio indicano che Gianpiero Lambiase, attuale collaboratore di Max Verstappen, trasferirà le sue competenze in McLaren a partire dal 2028. Le trattative sembrano ormai avviate e l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La notizia ha suscitato discussioni tra gli appassionati di Formula 1, considerando il ruolo di Lambiase nel team di Verstappen.

Voci insistenti danno oramai per certo il futuro accordo di Gianpiero Lambiase con la McLaren a partire dal 2028. Una notizia che porterebbe l'attuale ingegnere di pista della Red Bull a ricoprire il ruolo di team principal nella scuderia di Woking. L'addio di Lambiase porterebbe, secondo altre indiscrezioni, Andrea Stella a un ritorno in Ferrari, mentre il futuro di Max Verstappen resta una incognita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La fuga di talenti dalla #RedBull non sembra conoscere sosta. Stando alle ultime indiscrezioni anche a Giampiero #Lambiase sarebbe infatti in procinto di lasciare Milton Keynes: tutti i dettagli #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com facebook

Lambiase in McLaren nel 2028 a senior role #F1 x.com