Il bis di Schifani alla Regione Siciliana | Deciderà la coalizione e sulla Tardino ho superato i dubbi

L’esito delle ultime consultazioni ha portato Schifani a confermare il suo ritorno alla Regione Siciliana, motivando la scelta con la necessità di un accordo tra i partiti coinvolti. La decisione sulla candidatura di Tardino dipende dalla coalizione, che ha superato alcuni dubbi precedenti. Schifani ha sottolineato che le scelte future saranno prese in modo collettivo, in base alle alleanze locali e nazionali. La decisione definitiva arriverà nel momento più opportuno.

«Ho ribadito sempre che un programma completo per un'azione di governo, così come per i sindaci, presuppone un arco temporale che va al di là del singolo mandat o, ma è evidente che tutte queste scelte sono devolute ad una coalizione nazionale e locale che mi sostiene per cui è un ragionamento che verrà adottato al momento opportuno». A dirlo il presidente della Regione Renato Schifani che ha commentato quanto affermato ieri da Matteo Salvini che ha detto «siamo in crescita ed avremo tanto tempo per immaginare che dopo lo Schifani bis alla Regione arrivi, perché no, anche un governatore della Lega in Sicilia».

