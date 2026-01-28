Fondi da tutta la Cina per lo sviluppo della regione autonoma dello Xinjiang

La Cina ha stanziato quasi 3 miliardi di dollari per lo Xinjiang nel 2025. Venti province e municipalità hanno deciso di investire in aiuti diretti alla regione autonoma, con l’obiettivo di rilanciare l’economia e migliorare le condizioni di vita della popolazione. È una mossa che rispecchia l’impegno del governo centrale nel sostenere lo sviluppo di questa zona, spesso al centro di attenzione internazionale.

URUMQI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2025 19 province e municipalità in tutta la Cina hanno fornito 19,7 miliardi di yuan (circa 2,8 miliardi di dollari USA) di aiuti alla regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e il miglioramento delle condizioni di vita. E’ quanto emerge dalla sessione legislativa regionale attualmente in corso. Questi fondi, resi noti nel rapporto sul lavoro del governo dello Xinjiang, hanno sostenuto programmi industriali, tecnologici, di istruzione, culturali, medici e di formazione dei talenti, al fine di rafforzare i benefici complessivi degli interventi di “assistenza in abbinamento”, parte di un’iniziativa nazionale avviata nel 1997 per convogliare verso lo Xinjiang il sostegno finanziario, tecnico e di risorse umane in vari settori proveniente da altre regioni della Cina.🔗 Leggi su Ildenaro.it

