Regione Fico | Dopodomani arriva il bilancio in Giunta

"La notizia che vorrei dare è molto importante: venerdì andrà il bilancio in Giunta". Lo ha detto il governatore della Campania Roberto Fico a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno formativo della Scuola Superiore della Magistratura aggiungendo: "Credo che il rispetto per le istituzioni e la leale collaborazione tra le istituzioni debba sempre esserci a tutti i livelli. Noi crediamo nelle istituzioni, crediamo nello Stato, poi la questione del referendum si sposta su un altro piano perché ci sono due possibilità di voto e chiaramente voterò no".

Regione Campania. Fico incontra gli assessori, il primo nodo è il bilancio: «In giunta entro fine mese»In Campania, il nuovo governo regionale si prepara a definire il bilancio.

Regione Campania, giunta al lavoro: Fico cerca spiragli nel bilancio blindato da De LucaLa Regione Campania si prepara a affrontare la discussione sul bilancio, con particolare attenzione alle aree di Welfare e Scuola.