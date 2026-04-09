I lavori legati al progetto Regio Retica continuano a ritmo sostenuto, segnando un passaggio importante da una fase di pianificazione a quella di esecuzione pratica. Dopo mesi di preparazione, le attività operative sono ora in pieno svolgimento, con interventi che coinvolgono diverse aree e infrastrutture. La fase attuale si concentra sull’attuazione concreta delle iniziative già definite, portando avanti le attività programmate secondo i tempi stabiliti.

Il progetto Regio Retica prosegue nel percorso avviato nei mesi scorsi e consolida il passaggio dalla fase di impostazione a quella operativa. È quanto emerso, dopo l'incontro di Pontresina, nel corso di un'altra riunione del Comitato di Pilotaggio, svoltasi lunedì 30 marzo a Piuro, che ha. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Regio Retica: "Soccorsi più tempestivi"SONDRIO Regio Retica entra nella fase operativa: al via le prime iniziative tangibili.

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Si parla di: Regio Retica: proseguono i lavori operativi.

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