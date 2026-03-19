Regio Retica | Soccorsi più tempestivi

Regio Retica ha avviato ufficialmente le sue prime attività operative e ha definito le linee guida strategiche e operative durante una riunione del comitato di pilotaggio a Pontresina. Le iniziative mirano a migliorare i servizi di soccorso, rendendoli più tempestivi e coordinati. La fase di implementazione coinvolge diversi ambiti, con obiettivi precisi per favorire interventi più rapidi e efficaci.

SONDRIO Regio Retica entra nella fase operativa: al via le prime iniziative tangibili. Nell’ultima riunione del comitato di pilotaggio, svoltasi a Pontresina, sono stati definiti indirizzi strategici e operativi che segnano un passaggio concreto. Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo centrale del comitato di pilotaggio di cui fanno parte, per la Svizzera, i sindaci di Poschiavo, Pontresina e Bregaglia, rispettivamente Giovanni Jochum, Nora Saratz Cazin e Fernando Giovanoli e per l’Italia il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola (foto) e i sindaci di Piuro e di Tirano Omar Iacomella e Stefania Stoppani. Il progetto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Regio Retica: "Soccorsi più tempestivi" Articoli correlati Incendio su pullman Napoli-Matera: panico sull’A16, soccorsi tempestivi salvano 37 turistiNapoli – Matera, 1 febbraio 2026 – Un grave incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 10. Operaio cade nel cantiere del Palazzo delle Esposizioni, il Comune: "Infortunio accidentale e soccorsi tempestivi"Un altro infortunio sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì. Una selezione di notizie su Regio Retica Discussioni sull' argomento Regio Retica: Soccorsi più tempestivi; Regio Retica entra nella fase operativa: il Comitato di Pilotaggio avvia l’attuazione del progetto Meta title; Regio Retica entra nella fase operativa. Regio Retica entra nella fase operativa: il Comitato di Pilotaggio avvia l’attuazione del progetto Meta title #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook