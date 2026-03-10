Reggio Emilia piange la scomparsa di Romeo Galaverni, che aveva 89 anni. Per decenni ha gestito uno studio di contabilità e si è distinto come figura di riferimento nel mondo sportivo della città. La sua presenza è stata una costante nel panorama economico e sportivo locale, lasciando un segno duraturo nel territorio.

Reggio Emilia ha perso una delle sue figure più autorevoli: Romeo Galaverni, ragioniere e guida di uno studio che ha scritto decenni di storia economica locale. L’uomo, deceduto all’età di 89 anni, aveva dedicato la sua vita non solo alla contabilità ma anche allo sport, lasciando un vuoto difficile da colmare nella comunità reggiana. La notizia arriva in un momento delicato per il tessuto imprenditoriale della città, dove la continuità delle imprese familiari è fondamentale. I funerali sono previsti per martedì alle ore 14:30 presso la chiesa di Santo Stefano, lo stesso luogo dove nel novembre del 2023 fu salutato Maristella Rocchi, moglie amatissima dell’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romeo Galaverni: 89 anni di conti e sport a Reggio

