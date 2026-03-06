Verso il voto Veronese | Reggio Protagonista si rafforza con l' ingresso di Azzarà e Romeo

Prima del voto, un rappresentante locale ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Nuccio Azzarà, ex sindacalista e già segretario della Uil, e di Tonino Romeo, ex questore, nella lista civica Reggio Protagonista. Secondo le sue parole, questa adesione rafforza il gruppo e conferma la correttezza della strada intrapresa.

Il promotore: "Una forte componente civica è infatti indispensabile per una coalizione che vuole presentarsi ai cittadini con serietà e credibilità, soprattutto dopo le stagioni politiche fallimentari" È quanto dichiara il prof. Simone Veronese, promotore della lista civica Reggio Protagonista. "Dal giorno successivo all’annuncio della nascita della lista civica, centinaia di cittadini ci hanno contattato per manifestare sostegno e disponibilità a contribuire a questo percorso civico: professionisti, lavoratori, giovani, studenti, personale del mondo della scuola e dell’università, imprenditori e tanti cittadini impegnati nel sociale. È il segnale che in città esiste una forte domanda di partecipazione, competenza e serietà amministrativa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Verso il voto, nasce la lista civica "Reggio Protagonista" per il futuro europeo della cittàIl prof Veronese: "Al tavolo nazionale del centrodestra proporremo un candidato di altissimo profilo morale e istituzionale, da sempre in prima linea...

Polo Civico: Romeo e Azzarà lasciano il progetto fallitoNel panorama politico di Reggio Calabria si registra una frattura significativa all’interno del Polo Civico Cultura e legalità, dove Tonino Romeo e...

