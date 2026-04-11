Cineteatro Metropolitano energia con i Blaskom Band

Al Cineteatro Metropolitano si è svolto un concerto della Blaskom Band, dedicato ai brani di Vasco Rossi. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico presente per ascoltare le interpretazioni dei successi del cantante. L’evento ha rappresentato un momento di musica dal vivo nel locale, con la band che ha eseguito le canzoni più note dell’artista.

Una serata di musica e partecipazione al Cineteatro Metropolitano con il concerto dei Blaskom Band dedicato ai successi di Vasco Rossi.. Il Cineteatro Metropolitano si è acceso ieri sera con l’energia dei Blaskom Band, protagonisti dello spettacolo “Cosa succede in città?” all’interno della rassegna Un palco per la città. Una serata che ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, trasformando la sala in uno spazio vivo, attraversato da musica, movimento e un entusiasmo immediato. Un viaggio musicale tra i successi di Vasco Rossi. Per oltre tre ore la band ha guidato il pubblico attraverso alcuni dei brani più iconici del repertorio di Vasco Rossi: da Cosa succede in città a C’è chi dice di no, passando per Liberi liberi, Brava Giulia, I bambini dell’asilo e Rewind, fino alla chiusura con Alba Chiara.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Cineteatro Metropolitano, energia con i Blaskom Band “Cosa succede in città?”: al Cineteatro Metropolitano rock e ricordi con Blaskom BandAppuntamento venerdì 10 aprile alle ore 20,30 al Cineteatro Metropolitano per un nuovo appuntamento della rassegna “Un palco per la città” con lo... Cineteatro Metropolitano: concerto Blaskom Band il 10 aprileRock, memoria e identità reggina: al Cineteatro Metropolitano arriva “Cosa succede in città?” Una serata che unisce energia, memoria e appartenenza.