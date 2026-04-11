redbird varese in bilico si fa solo con nba europe

Due squadre di pallacanestro di Milano sono attualmente coinvolte in una situazione incerta che riguarda la partecipazione al massimo livello europeo. La possibilità di giocare solo con la partecipazione di Nba Europe sembra essere l’unica strada percorribile in questo momento, lasciando il futuro delle due compagini in sospeso. La questione rimane aperta, e si attende una decisione che possa chiarire la situazione nei prossimi giorni.

Due squadre di pallacanestro milanesi al massimo livello continentale? La rivoluzione cova, ma potrebbe anche non superare la notte. Il protagonista è sempre uno, Gerry Cardinale. È il proprietario del Milan a lavorare da tempo ad una seconda squadra cestistica cittadina, per quanto spogliata da ipotesi di polisportiva. Sia chiaro, i “cugini“ dell’Olimpia Milano esistono già, sono l’Urania, che peraltro nel capoluogo rappresenta la prima eccellenza a livello giovanile. Ma, se ti presenti con il “pass“ di NBA, tutto cambia. Cardinale ha un obiettivo, sfruttare l’area già acquisita di San Donato Milanese, inizialmente indirizzata verso uno stadio di proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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