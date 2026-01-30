Gerry Cardinale, manager di RedBird, punta a rifinanziare il prestito con Comvest e a entrare in NBA Europe. Il proprietario del Milan dall’estate 2022 vuole accelerare sui piani per rafforzare il club e ampliare le sue attività sportive.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dei piani, ambiziosi, che Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'estate 2022, ha per il club rossonero. Coinvolto, in prima linea, da un paio di situazioni 'bollenti' in evoluzione e che non potranno far altro che bene al Diavolo. Conto alla rovescia per l'estinzione del 'vendor loan' che RedBird ha nei confronti del fondo Elliott. Grazie al rifinanziamento attraverso la società Manulife Comvest, Cardinale - di fatto - rimborserà Elliott del debito nei suoi confronti, contratto all'epoca dell'acquisizione del Milan e poi rinegoziato a fine 2024, liquidando l'hedge fund della famiglia Singer dalla vita amministrativa del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, i piani di RedBird: rifinanziamento del prestito con Comvest e ingresso in NBA Europe

Approfondimenti su RedBird Milan

RedBird punta forte a portare la NBA in Europa entro il 2027.

La prima scadenza di NBA Europe rappresenta un momento importante per il progetto e per il Milan di RedBird.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su RedBird Milan

Argomenti discussi: I piani di mercato del Milan tra gennaio e giugno: non c'è solo la difesa; Camarda via da Lecce? La verità sul piano del Milan; Kostic vuole solo il Milan: il piano rossonero per il talento classe 2007; Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De Winter.

Milan, ritorna il sogno Mateta: operazione da 35 milioni. I pianiMilan su Mateta: idea per l'estate da 35 milioni. Club studia colpo anticipato per battere Juventus e Nottingham Forest. europacalcio.it

Il Milan avvia i colloqui per il rinnovo di Strahinja Pavlovic fino al 2031Il futuro di Strahinja Pavlovic al Milan tra prestazioni brillanti e interessi di mercato: i piani del club rossonero per trattenere il difensore serbo. Il Milan sta vivendo un periodo di cambiamenti ... notiziemilan.it

RedBird e Milan: tutti i piani per la NBA Europe entro il 2027 #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Il match tra Roma e Milan è terminato con un pareggio 1-1 che non stravolge i piani alti della classifica di Serie A. I rossoneri salgono a 47 punti perdendo terreno rispetto all’Inter capolista (-5), ma allungano a +4 sul Napoli, sconfitto a Torino e agganciato pro - facebook.com facebook